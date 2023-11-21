Мир 21 ноября 2023, 03:19 Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом по ситуации в Палестине Представитель МИД Израиля Бен-Дор: мы не будем сотрудничать с МУС по Палестине Публичное достояние

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Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании военных преступлений в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в интервью РИА «Новости».

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — заявил дипломат.

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По словам Бен-Дора, власти Израиля не доверяют следственным комиссиям международного суда. Он напомнил, что в 2009 году СПЧ ООН также сформировала комиссию для расследования военных преступлений, но Израиль ее доклад не признал.

Ранее турецкие власти направили в МУС иск против Биньямина Нетаньяху. Турция обвинила в премьер-министра Израиля в геноциде жителей Палестины в ходе неизбирательных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», — сообщил адвокат правящей в стране «Партии справедливости и развития» Метин Кюлюнк.