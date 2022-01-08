Началась подготовка к новой переброске российских миротворцев ОДКБ в Казахстан

Погрузка российских миротворцев и техники ВДВ для отправки в Казахстан началась на аэродроме в Ивановской области. Их перебросят в республику на военно-транспортных самолетах Ил-76, сообщили в Минобороны.

Всего планируется выполнить более 20 рейсов, отметили в ведомстве. После прибытия военнослужащие российского миротворческого контингента ОДКБ начнут выполнение задач, сообщило РИА «Новости».

Первый борт с российскими военными прибыл в Казахстан 6 января. Накануне российские миротворцы вместе с правоохранителями Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В Минобороны ранее подчеркнули, что миротворцы оказывают помощь в поддержании законности и правопорядка.

Митинги, переросшие в беспорядки, начались в Казахстане в начале 2022 года. Ситуация усугублялась, группы радикалов начали погромы магазинов, поджоги административных зданий, офисов телеканалов, забирали оружие и занимались мародерством. По данным президента республики, на Алма-Ату напали 20 тысяч подготовленных боевиков. В стране действует чрезвычайное положение.