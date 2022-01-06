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    06 января 2022, 16:16

    На городской площади в Алма-Ате началась перестрелка

    Sputnik: На площади в Алма-Ате началась перестрелка

    Максим Зинкин

    Город Алма-Ата вновь неспокоен. Как сообщил Telegram-канал Sputnik, на городской площади идет перестрелка, в ней участвуют митингующие и военные.

    «Раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики», — сообщил источник.

    Уточняется, что всего в район стянуто около 50 единиц военной техники с вооруженными силовиками. Площадь оцеплена по периметру. Количество протестующих оценивается приблизительно в 200 человек.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», военные по громкоговорителям потребовали всех покинуть площадь Республики в Алма-Ате. В противном случае будет открыт огонь на поражение.

    Накануне город захлестнули беспорядки. Между участниками протестов и силовиками произошли столкновения. Около 12 правоохранителей погибли, более 350 были ранены. В ходе беспорядков толпы людей устраивали погромы в магазинах.

    Причиной митингов стало повышение цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана 6 января приняло решение ввести максимальное предельное значение стоимости топлива, заморозив его на следующие шесть месяцев.

    Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел по всей стране чрезвычайное положение.