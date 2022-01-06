На городской площади в Алма-Ате началась перестрелка

Город Алма-Ата вновь неспокоен. Как сообщил Telegram-канал Sputnik, на городской площади идет перестрелка, в ней участвуют митингующие и военные.

«Раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики», — сообщил источник.

Уточняется, что всего в район стянуто около 50 единиц военной техники с вооруженными силовиками. Площадь оцеплена по периметру. Количество протестующих оценивается приблизительно в 200 человек.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», военные по громкоговорителям потребовали всех покинуть площадь Республики в Алма-Ате. В противном случае будет открыт огонь на поражение.

Накануне город захлестнули беспорядки. Между участниками протестов и силовиками произошли столкновения. Около 12 правоохранителей погибли, более 350 были ранены. В ходе беспорядков толпы людей устраивали погромы в магазинах.

Причиной митингов стало повышение цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана 6 января приняло решение ввести максимальное предельное значение стоимости топлива, заморозив его на следующие шесть месяцев.

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел по всей стране чрезвычайное положение.