Правительство Казахстана установило предельную цену на сжиженный газ

Розничная цена сжиженного газа на АЗС будет регулироваться правительством Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение стабилизировать экономическую ситуацию дал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Меры будут действовать ближайшие шесть месяцев.

Так, предельная цена на газ в Мангистауской области, где впервые начались протесты, не будет превышать 50 тенге за литр (8,76 рубля). Жители Алма-Аты заплатят за топливо не более 65 тенге (11,38 рубля), а в Нур-Султане максимальная стоимость составит 70 тенге (12,26 рубля).

Отмечается, что переход на реализацию сжиженного газа при помощи электронных торговых площадок перенесен на один год.

Также госрегулирование вмешалось в максимально возможную стоимость бензина. Топливо марки АИ-80 будет стоить не более 89 тенге (16 рублей), АИ-92 — 182 тенге (31,86), АИ-95 — 215 тенге (37,64).

Отмечается, что ближайшее время будет введен 180-дневный мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение, пишет RT.

Также в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в т. ч. говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота на шесть месяцев, картофеля и моркови — на три месяца.