Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в США выборы

Состоявшиеся в США президентские выборы были конкурентными и хорошо организованными. Но они сопровождались напряженной риторикой, «омрачились» правовой неопределенностью и попытками подорвать общественное доверие.

С такой оценкой выступило бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по итогам наблюдения за президентскими выборами в США. Наблюдатели в целом сочли голосование состязательным, с высокой степенью участия сотрудников избиркомов и граждан. При этом они отметили сильно поляризованную политическую среду, которую подпитывала агрессивная риторика. По словам наблюдателей, именно поляризация общества затмила широкие политические дебаты и позволила прозвучать безосновательным обвинениям в систематическом мошенничестве.

В ОБСЕ утверждают, что каких-то значительных нарушений в день выборов в США опущено не было. Наблюдатели подчеркнули, что каждый голос должен быть подсчитан и ни один политик не должен ограничивать право людей голосовать.

Подсчет бюллетеней продолжается, поэтому представители организации остаются в стране.

«Поскольку подсчет голосов продолжается, пока мы разговариваем, наблюдение продолжится. Наша команда останется в стране», — цитирует РИА «Новости» слова главы краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкла Джорджа Линка, который выступил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Сообщается также, что наблюдатели ОБСЕ побеседовали с представителями 18 избиркомов, к участкам которых не смогли получить доступ.

В ОБСЕ сообщили, что на избирательную кампанию было потрачено 14 миллиардов долларов. Наблюдатели назвали бездоказательными обвинения действующего президента США Дональда Трампа в фальсификации избирательного процесса и обвинили его в использовании служебных возможностей для политической выгоды.

Результаты выборов в США еще не подведены, но уличные торговцы около Белого дома выложили на прилавки майки и бейсболки с именем Джо Байдена.