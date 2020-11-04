Уличные торговцы у Белого дома определились с победителем выборов

Неподалеку от Белого дома идет уличная торговля футболками и кепками кандидата в президенты США Джо Байдена. Около самой резиденции главы государства все спокойно.

По данным «Русской службы Би-би-си», перед Белым домом людей меньше, чем накануне, но атмосфера похожа: «Играет музыка, люди общаются, полиция спокойно наблюдает со стороны».

РИА «Новости» отметило, что журналистов там собралось больше, чем активистов.

Дополнительный забор вокруг резиденции, возведенный накануне по просьбе действующего президента Дональда Трампа, пестрит листовками и плакатами.

Вблизи резиденции идет торговля атрибутикой предвыборного штаба Байдена. На вопрос журналиста РИА, есть ли что-то, связанное с Трампом, продавец, усмехнувшись, сказал: «Нет».

Трамп и Байден идут практически вровень. Судьбу выборов может решить подсчет голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона и Невада. Штаб Трампа уже подал иск об остановке подсчета голосов в Мичигане из-за недостаточного присутствия наблюдателей во время процедуры.