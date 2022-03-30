«Наблюдаем с сожалением и горечью». Житель Донецка сравнил обстрелы города ВСУ с предсмертной агонией

ВСУ начали обстрел Донецка 30 марта рано утром. Некоторые жители города, рассказал «360» местный житель Виталий, еще находились дома, в своих кроватях.

Мужчина подчеркнул, что украинские военные обстреляли из РСЗО «Ураган» спальный район Донецка. В нем много девяти- и 12-этажных зданий.

«Довольно-таки густо населенный район, оживленный. <…> Бьют все дальше от линии разграничения. Суть этого всего мы не можем понять. С сожалением и горечью все это наблюдаем. Наверное, это предсмертные действия этих нелюдей», — предположил горожанин.

Снаряды, пущенные по району Текстильщик, разрушили несколько жилых домов. По его словам, д ва человека погибли, еще четверо пострадали. Среди раненых — полуторагодовалый ребенок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать проведенный украинскими военными обстрел.