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    30 марта 2022, 22:48

    «Наблюдаем с сожалением и горечью». Житель Донецка сравнил обстрелы города ВСУ с предсмертной агонией

    Житель Донецка: ВСУ наносят удары все дальше от линии разграничения

    Александра Ломейко, Андрей Иванов

    ВСУ начали обстрел Донецка 30 марта рано утром. Некоторые жители города, рассказал «360» местный житель Виталий, еще находились дома, в своих кроватях.

    Мужчина подчеркнул, что украинские военные обстреляли из РСЗО «Ураган» спальный район Донецка. В нем много девяти- и 12-этажных зданий.

    «Довольно-таки густо населенный район, оживленный. <…> Бьют все дальше от линии разграничения. Суть этого всего мы не можем понять. С сожалением и горечью все это наблюдаем. Наверное, это предсмертные действия этих нелюдей», — предположил горожанин.

    Снаряды, пущенные по району Текстильщик, разрушили несколько жилых домов. По его словам, д ва человека погибли, еще четверо пострадали. Среди раненых — полуторагодовалый ребенок.

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать проведенный украинскими военными обстрел.