Мир 29 ноября 2023, 01:45 Набиуллина победила в номинации «Разрушитель» газеты Politico Газета Politico назвала Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года РИА «Новости»

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Газета Politico назвала председателя российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.

Газета провела мероприятие в Брюсселе, на котором огласила имена самых влиятельных персон за 2023 год по категориям «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».

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Набиуллину посчитали главным «разрушителем» из-за денежно-кредитной политики Центробанка, благодаря которой страна не ощутила последствий от антироссийских санкций.

Второе место в категории «Разрушители» занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье — венгерский премьер-министр Виктор Орбан, четвертое — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Не забыла газета и президента Украины Владимира Зеленского. Политик занял первое место в категории «Мечтатель».