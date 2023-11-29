29 ноября 2023, 01:45
Набиуллина победила в номинации «Разрушитель» газеты Politico
Газета Politico назвала Эльвиру Набиуллину главным разрушителем года
Газета Politico назвала председателя российского Центрального банка Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.
Газета провела мероприятие в Брюсселе, на котором огласила имена самых влиятельных персон за 2023 год по категориям «Деятели», «Мечтатели» и «Разрушители».
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Набиуллину посчитали главным «разрушителем» из-за денежно-кредитной политики Центробанка, благодаря которой страна не ощутила последствий от антироссийских санкций.
Второе место в категории «Разрушители» занял каталонский журналист Карлес Пучдемон, третье — венгерский премьер-министр Виктор Орбан, четвертое — министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Не забыла газета и президента Украины Владимира Зеленского. Политик занял первое место в категории «Мечтатель».
Россия
Центробанк
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