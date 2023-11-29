29 ноября 2023, 01:15
Газета Politico назвала Зеленского «Главным мечтателем года»
Газета Politico назвала президента Украины Зеленского главным мечтателем года
Издание Politico назвало украинского лидера Владимира Зеленского главным «мечтателем» 2023 года. Информацию об этом опубликовали на сайте газеты.
В Брюсселе Politico провела мероприятие, приуроченное к оглашению самых влиятельных личностей за уходящий год. Рейтинг представлен в трех категориях — «разрушители», «деятели» и «мечтатели». В последней из них Зеленский занял первое место.
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Также Politico назвала главу Украины самым влиятельным человеком в Европе этого года. Составители рейтинга отметили, что президент страны смог «перенести конфликт на Запад», убедив союзные государства в том, что это и их битва. Этот факт дает политику «право заставлять Европу делать то, что он хочет».
При этом украинский лидер продолжает просить у западных государств деньги на оружие. Ранее Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год, где доходы составили 48,4 миллиарда долларов, а расходы — 92,2 миллиарда. В итоге дефицит бюджета составил 43 миллиарда долларов.
Владимир Зеленский
Украина
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