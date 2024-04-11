11 апреля 2024, 23:27
На Западе ужаснулись последствиям российских ударов по Украине
Военный эксперт Меркурис: уничтожение ТЭС показало крах ПВО на Украине
Последние удары ВВС России и, в частности, уничтожение Трипольской теплоэлектростанции показывают, что система противовоздушной обороне на Украине уже практически не действует. К такому выводу пришел британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Мы видим последствия краха воздушной обороны, мы видим, как русские могут уничтожать гигантские теплоэлектростанции вблизи Киева, а также то, что системы ПВО даже в самом городе, судя по всему, больше не функционируют», — заявил Меркурис.
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По словам эксперта, ранее российская армия систематически выводила из строя различные системы ПВО, которые используют Вооруженные силы Украины.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом. По данным предприятия, ракетные удары привели к масштабному пожару в турбинном цехе, который уничтожил станцию.
Президент России Владимир Путин сообщил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что ВС РФ вынужденно начали наносить удары по энергетическому сектору Украины в ответ на аналогичные атаки со стороны ВСУ.
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