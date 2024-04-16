Мир 16 апреля 2024, 21:32 На Западе рассказали, почему Макрон нервничает из-за Путина Bloomberg: попытки Макрона «застать врасплох» Путина взволновали главу Франции РИА «Новости»

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Попытки застать врасплох российского лидера Владимира Путина заставляют нервничать его французского коллегу Эммануэля Макрона. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что в феврале этого года глава Франции допустил возможность военной помощи ВСУ. Это вызвало недовольство у российской стороны и Запада, а Германия вовсе отвергла эту идею. Созданная Макроном двусмысленность ситуации оказалась «нивелирована».

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«Послания французского президента временами оказывались неловкими, поскольку он непредсказуемо колебался между ролью миротворца и провокатора», — сказано в материале.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал лицемерием предложение Макрона объявить перемирие на время проведения Олимпийских игр в Париже. Он отметил, что именно по вине французского лидера разжигаются конфликты на постукраинском пространстве.