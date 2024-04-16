Мир 16 апреля 2024, 07:54 На Западе назвали причину сокращения помощи Украине Lidovky: Запад видит объективные причины для сокращения поддержки Украины Nina Liashonok/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Союзники Украины осознанно сокращают объемы военной помощи, несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений на складах на Западе. Об этом заявил журналист чешской газеты Lidovky Марек Гудема.

Он отметил, что Украина нуждается в американских комплексах Patriot. Также стране не хватает ракет к этим системам.

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«Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию», — уточнил обозреватель.

По его словам, одной из причин сокращения объемов поставок вооружений стали растущие антиукраинские настроения. Европейские политики не могут игнорировать происходящее, особенно во время подготовки к предстоящим выборам в ЕС и США.

Также Гудема указал на отсутствие качественных успехов ВСУ на фронте. Он подчеркнул, что Украина всегда нуждается в вооружении, Россия же идет вперед. Это является еще одним аргументом в сторону того, что поставлять оружие ВСУ бессмысленно, так как это только затягивает конфликт.

Журналист National Review Эндрю Статтафорд заявил, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже этим летом. Это приведет к краху «американского мира».