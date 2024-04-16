Мир 16 апреля 2024, 07:27 Крах «американского мира» предрекли в случае поражения Украины NR: поражение Украины спровоцирует крах американского мира Ministry of Defense of Ukraine

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Россия может одержать победу в конфликте с Украиной уже этим летом. Но тогда это событие приведет к краху «американского мира». Такое мнение выразил журналист National Review Эндрю Статтафорд.

По его словам, не стоит исключать возможное поражение Украины уже летом 2024 года. Если это случится, последствия выйдут далеко за пределы Восточной Европы. Сильнее всего пострадает репутация США на мировой арене.

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Обозреватель подчеркнул, что провал во внешней политике Белого дома серьезно повлияет на нынешних и потенциальных союзников и противников Соединенных Штатов.

«Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат», — добавил Статтафорд.

Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что конфликт на Украине можно было решить путем мирных переговоров. По его словам, Соединенным Штатам нужно было более серьезно отнестись к интересам РФ в вопросах безопасности.