На выплаты по решениям ЕСПЧ Россия потратила ₽1,1 млрд
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год в Минюсте России.
«В 2019 году поступили для оплаты 1 240 решений Европейского суда по правам человека, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд рублей», — говорится в документе.
По причине поздней подачи документов не были выплачены 850,5 миллионов рублей еще по десяти решениям. У Минюста РФ была также обнаружены десять исполнительных листов по решениям российской судебной системы на 228,4 тысячи рублей. Они исполнены в полном объеме.
В конце июня стало известно, что ЕСПЧ присудил дочери Бориса Немцова, Жанне, компенсацию в 20, 8 тысяч евро по разбирательству ее отца с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.