На выплаты по решениям ЕСПЧ Россия потратила ₽1,1 млрд

В прошлом году министерство юстиции России на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) израсходовало свыше 1,1 миллиарда рублей. На начало 2020 года за ведомством числилось десять неисполненных судебных решений на сумму более 850,5 миллионов рублей.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год в Минюсте России.

«В 2019 году поступили для оплаты 1 240 решений Европейского суда по правам человека, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд рублей», — говорится в документе.

По причине поздней подачи документов не были выплачены 850,5 миллионов рублей еще по десяти решениям. У Минюста РФ была также обнаружены десять исполнительных листов по решениям российской судебной системы на 228,4 тысячи рублей. Они исполнены в полном объеме.

В конце июня стало известно, что ЕСПЧ присудил дочери Бориса Немцова, Жанне, компенсацию в 20, 8 тысяч евро по разбирательству ее отца с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.