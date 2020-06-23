Немцов посмертно выиграл суд у Лужкова в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил дочери Бориса Немцова, Жанне, компенсацию в 20 800 евро. Речь идет о старом разбирательстве ее отца с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

Все началось в 2009 году, когда Немцов совместно с Владимиром Миловым опубликовали доклад «Лужков: итоги» о 17-летнем правлении Лужкова. Мэрия и градоначальник заявил, подадут на автор работы в суд за клевету. Об этом сообщил «Интерфакс».

На эту тему в газете «Коммерсант» вышел материал Марии-Луизы Тирмастэ. Она взяла комментарий у пресс-секретаря мэра Сергея Цоя.

«Что их равнять?! Лужков — это фигура, а Немцов — ничего, в тысячекилометровом приближении не сравнится с мэром столицы», — говорил тогда он.

В той же статье есть и высказывание Немцова. Он подчеркнул, что может представить доказательства коррупции мэра в суде. Он назвал Лужкова коррупционером и вором. При этом отметил, что он сам таковым не является.

После этого Лужков через суд потребовал опровержения тезисов доклада о том, что коррупция есть почти во всех сферах деятельности исполнительной власти Москвы, а также слова про«вора и коррупционера».

Замоскворецкий суд признал утверждения клеветническими. Оппозиционного политика попросили выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Такую же сумму взыскали и с «Коммерсанта». Однако летом 2010 года Немцов обжаловал решение в Страсбурге.

ЕСПЧ сейчас отметил, что не было необходимости взыскивать штраф. Также суд посчитал необоснованно высокой сумму компенсации, которую получил Лужков. Кроме того, Европейский суд по правам человека заявил, что газета и журналистка не должны был нести ответственность за высказывания, прозвучавшие в той резонансной статье.

В итоге ЕСПЧ постановил, что права Немцова на свободу выражения мнения в России были нарушены. В связи с этим его наследнице присудили 12 12 994 евро и еще 7800 евро в компенсации за моральный ущерб.

Бориса Немцова убили в центре Москвы в феврале 2015 года. Лужков ушел из жизни из-за проблем со здоровьем в декабре 2019-го.