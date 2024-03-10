Выборы 10 марта 2024, 16:40 Более 3 миллионов россиян решили проголосовать на выборах президента не по прописке Минцифры: более 3 млн россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» РИА «Новости»

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Сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах решили воспользоваться уже более трех миллионов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Этот сервис на сайте «Госуслуги» могут использовать те, кто хочет отдать свой голос не по адресу прописки, а там, где удобно. Для этого нужно выбрать удобный избирательный участок и подать заявление. Его примут до 23:59 по московскому времени 11 марта.

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В министерстве отметили, что чаще всего участок по месту нахождения выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краев. Также в топ-10 входят Ленинградская, Самарская, Иркутская и Свердловская области, а также Татарстан.

Жители тех регионов, где применяется дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ, также подав заявление на «Госуслугах» до конца дня 11 марта. Москвичи могут без подачи заявления отдать свой голос на региональном портале.

В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.