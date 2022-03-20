Военные ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 216 мирных жителей
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об эвакуации из Мариуполя 216 человек
Еще 216 человек, включая 41 ребенка, эвакуировали сегодня из Мариуполя силы Народной милиции ДНР. Их доставили в село в Безыменное Новоазовского района, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
«В течение дня 20 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Сейчас жители находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению. В штабе напомнили, что в МЧС ДНР круглосуточно работает горячая линия для оперативного информационного оказания помощи населению.
По телефонам +38 071-342-69-99, +38 062-342-69-99, +7 863-318-29-99 люди могут получить ответы на вопросы о необходимости эвакуации. Также по этим номерам можно получить консультацию по поиску пропавших родственников. В МЧС республики составили списки эвакуированного населения.