Военные ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 216 мирных жителей

Еще 216 человек, включая 41 ребенка, эвакуировали сегодня из Мариуполя силы Народной милиции ДНР. Их доставили в село в Безыменное Новоазовского района, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«В течение дня 20 марта, с 08:00 до 18:00, из Мариуполя эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Сейчас жители находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению. В штабе напомнили, что в МЧС ДНР круглосуточно работает горячая линия для оперативного информационного оказания помощи населению.

По телефонам +38 071-342-69-99, +38 062-342-69-99, +7 863-318-29-99 люди могут получить ответы на вопросы о необходимости эвакуации. Также по этим номерам можно получить консультацию по поиску пропавших родственников. В МЧС республики составили списки эвакуированного населения.