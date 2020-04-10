Коронавирус в Росси и мире. Главное на 10 апреля

Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19, Минобороны пообещало до осени не призывать выпускников одиннадцатых классов, в регионах начали смягчать карантин. Подробности — в ежедневной подборке «360».

Коронавирус в России

Число заболевших в стране превысило 10 тысяч человек. По состоянию на утро 9 апреля, положительный диагноз поставили 10 131 россиянину (+1459 за сутки); 76 пациентов умерли, 698 выздоровели. По числу выявленных случаев лидирует Москва (6698 заболевших, +857 за сутки), Подмосковье (748, +199), Санкт-Петербург (373, +44), Республика Коми (150, +31), Ленинградская область (112, +18), Краснодарский край (105, +20) и Брянская область (97, +40).

Минздрав перечислил основные симптомы коронавирусной инфекции. В большинстве случаев это повышенная температура и кашель — сухой или с небольшим количеством мокроты.

Также в ведомстве призвали отказаться от использования кондиционера на время эпидемии — он увеличивает риск заражения.

Диагноз «коронавирусная инфекция» врачи теперь ставят по клинической картине, не дожидаясь тестов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минобороны пообещало, что весенний призыв не коснется выпускников школ. Они смогут спокойно сдать ЕГЭ и поступить в вузы или техникумы. При этом поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», принятые в 2011 году, и так это гарантируют. Все выпускники получают отсрочку до 1 октября.

С начала апреля в российских регионах начали штрафовать на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. В Москве и Подмосковье утвердили гораздо меньшие штрафы: 4-5 тысяч. Однако позднее стали выписывать и штрафы по 15 тысяч.

Россия начала выплачивать по 2400 рублей в день соотечественникам, застрявшим за границей. Одному туристу, который не может вылететь из Аргентины, перевели сразу почти миллион рублей. Он сообщил об ошибке, деньги вернули, на его карте осталось 50 рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого на днях заметили с блокатором вирусов, отказался от его использования. «Я конечно же не уверен, что он как-то помогает, я читал, что многие эксперты говорят, что это даже может быть вредно», — заявил он журналистам. Блокатор вирусов — это бейджик, выделяющий диоксид хлора и якобы защищающий от микроорганизмов. «360» разбирался, что он из себя представляет.

«Газпром нефть» начала тестирование на коронавирус десятков тысяч своих сотрудников. Это произошло после смерти одного из них от COVID-19.

Ранее вирус обнаружили у 15 сотрудников «Росатома». Они приехали в Белоруссию для строительства АЭС.

На самоизоляцию ушел челябинский губернатор Алексей Текслер. Коронавирус подтвердился у его секретаря.

Восемь священников РПЦ заразились коронавирусом в Москве, еще у троих подозревают заболевание, заявили в рабочей группе при патриархе Кирилле.

Это клирики храмов:

— иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино;

— Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;

— Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;

— преподобного Симеона Столпника за Яузой;

— святого апостола Андрея Первозванного в Метрогородке;

— Вознесения Господня на Гороховом Поле.

Прихожанам этих храмов рекомендуют самоизолироваться.

В некоторых регионах начали смягчать режим карантина. Власти Псковской области с 10 апреля разрешили фитнес-клубам проводить тренировки на открытом воздухе.

В Кемеровской области с 9 апреля разрешили работать парикмахерским, маникюрным салонам, мастерским по ремонту одежды и обуви.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире подтверждено свыше 1 миллиона 595 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 95 455 человек, вылечились 354 тысячи. По числу смертей лидирует Италия — 18 279, далее идут США — 16 478, Испания — 15 447, Франция — 12 210, Великобритания — 7978.

В Соединенных Штатах свыше 460 тысяч зараженных, в Испании — более 150 тысяч, в Италии — свыше 140 тысяч, во Франции и Германии — по 118 тысяч, при этом в ФРГ значительно ниже смертность — 2607 случаев. Подробнее о динамике распространения коронавируса в России и мире — в материале «360».

Если в начале эпидемии в Европе чурались китайцев и вообще азиатов, то теперь с дискриминацией столкнулись иностранцы, живущие в КНР.

Журналисты начнут сдавать обязательные экспресс-тесты на COVID-19 перед работой на брифингах Дональда Трампа. До начала мероприятия им выдадут результаты, сообщили в Белом доме.

В Киево-Печерской лавре еще 26 священнослужителей, включая наместника монастыря, подхватили коронавирус. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. До этого положительный анализ на СОVID-19 сдали четыре священника монастыря. При этом с начала карантина, введенного на Украине, в лавре фактически игнорировали запреты, призывая верующих продолжать ходить в храмы. Теперь лавру закрыли на карантин.

«Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции», — отметил Кличко.

Босния и Герцеговина стала третьей страной, которой начали оказывать помощь российские военные. Ранее Минобороны помогало справляться с эпидемией Италии и Сербии.