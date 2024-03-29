29 марта 2024, 00:13
На Украине Зеленского обвинили во лжи из-за дефицита дронов у ВСУ
Журналист Бутусов: Зеленский солгал об обеспечении ВСУ миллионом дронов
Президент Украины Владимир Зеленский солгал об обеспечении ВСУ беспилотниками. Об этом написал на своей странице в Facebook* бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.
«Зеленский солгал об обеспечении армии дронами», — заявил он.
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Бутусов напомнил, что Зеленский обещал предоставить украинской армии один миллион дронов в этом году. Спустя три месяца выяснилось, что из беспилотников, используемых бригадами ВСУ, только 5% аппаратов были получены от государства.
По словам экс-министра, создается впечатление, что Зеленский просто успокаивает украинское общество, а «деньги раскладывают по карманам». По сути, никто сейчас не отвечает за передачу БПЛА в бригады.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные атаковали завод «Южный машиностроительный завод имени Макарова» в Днепропетровске, где производили дроны для ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский
Беспилотники
Украина
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