Мир 29 марта 2024, 00:13 На Украине Зеленского обвинили во лжи из-за дефицита дронов у ВСУ Журналист Бутусов: Зеленский солгал об обеспечении ВСУ миллионом дронов РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский солгал об обеспечении ВСУ беспилотниками. Об этом написал на своей странице в Facebook* бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов.

«Зеленский солгал об обеспечении армии дронами», — заявил он.

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Бутусов напомнил, что Зеленский обещал предоставить украинской армии один миллион дронов в этом году. Спустя три месяца выяснилось, что из беспилотников, используемых бригадами ВСУ, только 5% аппаратов были получены от государства.

По словам экс-министра, создается впечатление, что Зеленский просто успокаивает украинское общество, а «деньги раскладывают по карманам». По сути, никто сейчас не отвечает за передачу БПЛА в бригады.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные атаковали завод «Южный машиностроительный завод имени Макарова» в Днепропетровске, где производили дроны для ВСУ.

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