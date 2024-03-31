Мир 31 марта 2024, 03:53 На Украине запустили процесс узурпации власти Депутат ГД Шеремет: на Украине стартовал процесс узурпации власти с 31 марта РИА «Новости»

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На Украине начался процесс узурпации власти с 31 марта. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. [Президент Украины Владимир] Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — заявил парламентарий.

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Шеремет считает, что украинский лидер боится за свое будущее и пытается сейчас выторговать себе безопасность.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что воскресенье, 31 марта, станет «черным днем» для Зеленского, который утратит статус легитимного президента.

Недавно также сообщили, что украинский лидер инициировал зачистку своего окружения. Зеленский уволил некоторых своих помощников и советников, но на этом решил не останавливаться. Так, должностей лишились секретарь СНБО Алексей Данилов и советник Сергей Шефир.

Во время своего недавнего видеообращения он заявил, что украинских чиновников ждут новые отставки и перестановки.