Кириллицу предложили поменять на латиницу на Украине

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил за переход с кириллицы на латиницу, а также предложил сделать английский вторым языком в стране. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

Данилов заявил, что отказ от кириллицы станет одной из «фундаментальных вещей».

«Нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу», — сказал он.

Секретарь СНБО также выступил за то, чтобы в стране было два языка. Данилов считает, что английский язык должен быть обязательным. По его мнению, его должны знать все, кроме пожилых людей. А так, он убежден, что его должны изучать, начиная с детского сада.

Инициативу высмеял депутат Верховной рады Максим Бужанский. Член фракции «Слуга народа» попросил передать секретарю СНБО, что для перехода с кириллицы на латиницу на клавиатуре нужно одновременно нажать левые клавиши Alt и Ctrl. Об этом написал у себя в Telegram-канале.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров ранее заявил, что ситуация с дискриминацией русского языка на Украине приняла масштабы бедствия.