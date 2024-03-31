Мир 31 марта 2024, 02:25 На Украине увеличилось число случаев домашнего насилия МВД Украины сообщило о росте случаев домашнего насилия на 56% в 2024 году Freepik

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На Украине зафиксировали рост случаев домашнего насилия. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское МВД.

«В 2023 году Национальная полиция Украины зарегистрировала на 20% больше, чем в 2022 году, фактов домашнего насилия», — говорится в сообщении.

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Ведомство уточнило, что за первые два месяца 2024 года в стране зарегистрировали на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Кроме того, наблюдается рост случаев и административных правонарушений в этой сфере. Их число выросло на 21% по сравнению с 2023 годом.

Украинское МВД также заявило, что сейчас совместно с Верховной радой работает над усилением ответственности за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола. Соответствующий законопроект за № 8329 уже внесен, но пока о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях.

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