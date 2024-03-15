Эксклюзив 15 марта 2024, 18:24 Сибириада с кулаками. Многодетную мать из Тюмени преследует бывший муж Многодетная мать из Тюмени рассказала, как ее преследует бывший муж visuals / Unsplash

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Ссоры бывают в каждой семье, но иногда они выходят за рамки обычных стычек. Герои истории «360» пережили большое горе и не смогли сохранить свои отношения. У каждого из них своя позиция и версия развития событий. Но когда в дело идут кулаки, решать спор приходится суду.

Ночевала с электрошокером в ванне

Ольга, Александр (имена изменены) и их шестеро детей жили в частном доме в поселке близ Тюмени. Женщина рассказала «360», что супруг часто выпивал и не раз поднимал на нее руку. В полицию жертва домашнего насилия не обращалась, так как каждый раз верила, что муж способен измениться. Он даже согласился закодироваться от пьянства.

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В мае 2023 года случилась трагедия: в пожаре, который уничтожил дом Ольги и Александра, погиб их ребенок. После этого ситуация в семье ухудшилась: мужчина буквально пошел вразнос. Женщине пришлось месяц спать с электрошокером в кармане — она всерьез опасалась за жизнь.

Однажды утром Ольга поняла, что больше не хочет так жить. Взяла детей и уехала в Тюмень, там же подала на развод. Однако муж был не согласен с таким решением и начал преследовать беглецов: он всегда предупреждал, что расставание с ним легким не будет.

Сломал нос прямо на улице

Потерпевшая рассказала, что подала на развод осенью прошлого года. Процесс длился четыре месяца, все это время ее постоянно преследовал муж. Он угрожал, караулил у подъезда, детского сада, школы, несколько раз даже обманом проникал в квартиру и бил жену на глазах у детей.

Мы с детьми живем на съемной квартире. Он целую неделю ночевал в машине у нас под окнами. Писал эсэмэски, что смотрит в окна и представляет, что мы делаем. Как-то даже ночевал прямо под дверью и всю ночь колотил в нее. Я вызывала полицию, но за те пять часов, пока это продолжалось, никто так и не приехал. Прокуратура на жалобу не отреагировала. Ольга

В конце концов Александр снял квартиру недалеко от дома, где поселилась бывшая жена. Экс-супруг признался, что планировал найти жилье чуть ли не через стенку, но, к счастью, такого варианта аренды не было.

«Он работает неофициально: проводит тепловые системы в коттеджах. Но я не понимаю, в какое время он этим занимается, потому что большую часть времени сидит в машине около моего подъезда или из дома следит по интернету, где я и что пишу, когда зашла в Сеть, когда вышла, прозванивает меня — где я, что делаю, с кем общаюсь», — пояснила Ольга.

Последняя встреча с экс-супругом дорого стоила женщине. Если раньше Александр ограничивался лишь легкими телесными повреждениями (читай: оставлял синяки и ссадины), то 12 марта этого года он среди бела дня, прямо на улице, сломал нос бывшей жене.

Телеканал «360»

Версия мужчины

Александр признался «360», что действительно сломал нос Ольге. Но, по его версии, первой распускать руки начала именно женщина, а он просто не выдержал и ударил в ответ. Все предыдущие нападения мужчина отрицал: он якобы не заходил дальше хватания за запястья или тыканья пальцами.

Я себя не выгораживаю: действительно, последний раз ударил. Но сделал это не умышленно, без мысли причинить ей вред — фактически была просто реакция на ее действия, физическая реакция. Я спортом занимаюсь, и после ее удара у меня просто автоматически вылетела рука в сторону ее головы. Александр

Мужчина подчеркнул, что стремится к примирению и сохранению семьи. Он добавил, что до сих пор подавлен гибелью своего трехлетнего сына. Но экс-супруга не желает идти навстречу, зато, по его словам, с удовольствием сидит в интернете, забывая о домашнем хозяйстве и детях.

«Ее сердце настолько холодно или мозги затуманены чужими советами. Я у нее уже пятый муж. Я люблю свою семью — это все, что у меня есть, не желал и не желаю ее терять. Но меня поставили перед фактом. Это не мое решение», — утверждает Александр.

Телеканал «360»

Бездействие правоохранительных органов

Ольга заявила, что была вынуждена заключить договор с частной охранной компанией на установку «тревожной кнопки». Женщина обращалась в СК, писала заявления в полицию. Но лишь однажды удалось довести дело до суда: Александра признали виновным в административном нарушении и выписали штраф в пять тысяч рублей.

Все остальные обращения остаются без ответа: единственное, что делают органы правопорядка, — передают дело из рук в руки постоянно сменяющимся участковым. Потерпевшую встречают с нескрываемым скепсисом, а после последнего нападения полицейские даже не потрудились поискать свидетелей и проверить камеры наблюдения.

В конце концов Ольге удалось добиться хоть какой-то реакции: за нанесение увечий бывшего мужа посадили на двое суток. Правда, по неясной причине он сумел выйти на свободу досрочно. Сейчас женщина планирует через суд добиться запретительного ордера, который не давал бы экс-супругу право приближаться к ней и детям.

Жертвам насилия помогут правозащитники

При бездействии полиции пострадавшей нужно как можно скорее обратиться в прокуратуру — написать жалобу на отказ о возбуждении уголовного дела, пояснил «360» правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.

В прокуратуре можно подать требование об ограничении на приближения экс-супруга. Правда, большой практики в этом вопросе в России пока не сложилось. Кроме того, нужно обратиться к региональным уполномоченным по правам человека и ребенка. В Тюмени есть правозащитные организации, которые помогают женщинам. Владимир Комсолев

Зачастую женщины боятся рассказывать о случаях домашнего насилия, опасаясь новых выпадов со стороны агрессоров. Однако замалчивание подобных преступлений как раз способствует развитию таких ситуаций, подытожил правозащитник.