Украинские военные имеют «секретное оружие» на случай военной агрессии России, несмотря нехватку современного вооружения. Об этом в эфире канала «Апостроф» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания: это наш дух», — заявил Данилов.

Он уверен, что внутренний дух свободы и ответственности способствовал украинцам проявить себя в Донбассе в 2014 году.

В последнее время Киев пытается обвинить Россию в подготовке нападения на Украину. Изначально в позиции Украины не было сказано, что она фиксирует наращивание военной мощи около своих границ.

В 2014 году на востоке Украины произошел вооруженный конфликт между Вооруженными силами и другими силовыми структурами страны и сторонниками Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее МИД РФ направил коллегам из США проект, который подразумевает гарантии безопасности, и соглашения о мерах безопасности РФ, а также стран — членов НАТО. В одном из пунктов сказано, что Североатлантический альянс должен дать гарантии о нерасширении на территорию Украины.