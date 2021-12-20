США не ответили на предложение РФ о гарантиях безопасности
МИД РФ не получил ответа от США по предложенному проекту гарантий взаимной безопасности
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА «Новости», что ведомство не получило ответа от коллег из США по предложенному проекту гарантий безопасности России и членов альянса Организации Североатлантического договора (НАТО).
«Не ответили, мы ждем, будем смотреть, что ответят», — сообщил Рябков.
Он добавил, что пока поступают лишь публичные высказывания от лиц, не являющихся представителями США, однако они также имеют значение.
Приоритетными являются сообщения о том, «что скажут из Вашингтона», добавил Рябков. По его мнению, если США не примут предложения России, это может привести к обострению обстановки между странами.
МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ, а также стран — членов НАТО 16 декабря. Документы были переданы представителям США.
В одном из пунктов говорится о том, что НАТО должен дать гарантии о нерасширении альянса на территорию Украины.