США не ответили на предложение РФ о гарантиях безопасности

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА «Новости», что ведомство не получило ответа от коллег из США по предложенному проекту гарантий безопасности России и членов альянса Организации Североатлантического договора (НАТО).

«Не ответили, мы ждем, будем смотреть, что ответят», — сообщил Рябков.

Он добавил, что пока поступают лишь публичные высказывания от лиц, не являющихся представителями США, однако они также имеют значение.

Приоритетными являются сообщения о том, «что скажут из Вашингтона», добавил Рябков. По его мнению, если США не примут предложения России, это может привести к обострению обстановки между странами.

МИД РФ опубликовал проекты договора между Россией и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ, а также стран — членов НАТО 16 декабря. Документы были переданы представителям США.

В одном из пунктов говорится о том, что НАТО должен дать гарантии о нерасширении альянса на территорию Украины.