На Украине рассказали о «страшном сне» из-за встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться «страшным сном» для Украины. Такое мнение выразил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.

В своей статье в издании «Главред» он отметил, что больше всего в Киеве тревожатся из-за того, чем может завершиться разговор двух лидеров.

«В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения», — написал Бондаренко.

Решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной соглашений, как считает политолог, будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.

По мнению Бондоренко, в случае достижения определенных договоренностей США могут начать давить на Украину, вынуждая к выполнению этих минских договоренностей. Политолог также добавил, что с момента подписания соглашений именно Штаты указывали Украине делать вид, что она их придерживается.

Бондоренко считает, что Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений. «Это станет страшным сном украинских властей — если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», — написал политолог.

В случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев, как считает Бондоренко, может установить более тесные контакты с Британией и «игнорировать позицию США».

«Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков», — заключил политолог. По его мнению, чтобы избежать манипуляции Украине необходимо «становиться сильными и взрослыми».

Джо Байден и Владимир Путин дадут отдельные пресс-конференции после переговоров. Для президента США, судя по всему, это обычная практика. Своим мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммит Россия — США состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Он включит рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате.