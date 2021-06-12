Кремль раскрыл подробности встречи Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин дадут отдельные пресс-конференции после переговоров. Для президента США, судя по всему, это обычная практика. Своим мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию», — отметил Песков.

Путин тоже отдельно выйдет на общение с прессой по завершении переговоров, напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Саммит Россия — США состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, напомнило Ura.ru. Он включит рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате. Байден и Путин не намерены проводить совместную пресс-конференцию по итогам предстоящего мероприятия. Американский президент заявил, что конференция в отдельном формате будет «наиболее подходящей».

В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на саммите. Политики поднимут вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию, иранской ядерной сделки, хакерских атак.