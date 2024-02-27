27 февраля 2024, 04:42
На Украине рассказали, когда решится судьба страны
Экс-глава МВД Украины Луценко: бойцы ВСУ винят политиков в нехватке людей
Бойцы Вооруженных сил Украины недовольны нехваткой личного состава на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу «Прямой».
По его словам, в украинских войсках очень высокий недокомплект.
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«Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: „Когда будет новый призыв“? Те парни, с которыми я пошел воевать <…> злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам», — признался Луценко.
Бывший генпрокурор предположил, что повальная мобилизация не спасет ВСУ, так как военное руководство просто не успеет подготовить мобилизованных к боевым действиям.
«Все понимают, что судьба этого конфликта решается в апреле, максимум — в мае», — выразил уверенность Луценко.
Ранее стало известно, что украинские военкомы похитили мужчину с параличом, избили и отправили служить в ВСУ.
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