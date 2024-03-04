Мир 04 марта 2024, 05:30 На Украине призвали отказаться от «ложной дилеммы» в конфликте с Россией Карасев: Украина проиграла и должна выбрать вариант завершения конфликта РИА «Новости»

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Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что власти страны и украинское общество оказались перед сложным выбором между борьбой «до победного конца» и «миром любой ценой». Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Карасев считает, что Украине не нужно требовать мира любой ценой, но пора определиться, что значит идти до победного конца.

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«Скажите мне, в чем этот победный конец <…>. Нужно уходить от этой ложной дилеммы», — предупредил он.

Политолог признал, что Украине будет тяжело принять мирное соглашение, но только бессмысленно уже продолжать боевые действия. Украинская армия не сможет победить такого сильного противника, как Россия.

Карасев отметил, что политикам придется принять сложное решение, причем без права на ошибку. По его словам, «мы сбили прицел при Стамбуле», поэтому сейчас придется принять более жесткие условия со стороны России.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о провале плана украинского руководства, которое надеялось улучшить ситуацию на фронте и начать переговоры на более выгодных для себя условиях.