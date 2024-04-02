Мир 02 апреля 2024, 12:00 На Украине предсказали продолжение падения доверия населения к Зеленскому Украинский социолог Паниотто: доверие к Зеленскому может продолжить снижаться Официальный сайт президента Украины

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Если обстановка на Украине сохранится, доверие населения к президенту Владимиру Зеленскому продолжит падать. Об этом заявил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью «Украинской правде».

«Если будет, как сейчас, когда сложилась определенная патовая ситуация, мы не так сильно потеряем, но и не сможем одержать победу, то он (уровень доверия — прим. ред.) будет снижаться, но очень постепенно. Если будут какие-то другие события, то это будет зависеть именно от тех событий», — подчеркнул Паниотто.

По его мнению, на снижение рейтинга Зеленского повлияли провал контрнаступления ВСУ и увольнение Валерия Залужного в должности главкома.

Провальное украинское контрнаступление и увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ снизили уровень доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому, и его рейтинг может продолжить падать, считает Владимир Паниотто.

Постепенное снижение наблюдалось с сентября 2023 года. С момента отставки Залужного и до середины февраля рейтинг доверия к украинскому лидеру уменьшился на 13 процентных пунктов. Рейтинг доверия нового главкома ВСУ Александра Сырского — всего около 40%, в то время как у предшественника этот показатель превышал 90%.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский допустил, что Зеленского с конца весны может ждать свержение.