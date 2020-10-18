На Украине предложили шантажировать Запад возвращением ядерного оружия

Киев должен пригрозить Западу работами по возвращению ядерного оружия в случае недостаточной помощи в «противостоянии с Россией». Так считает экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.

По мнению Смешко, для восстановления ядерного статуса у Украины есть все возможности, но нужна политическая воля, пишет «ПолитНавигатор».

«Да, сейчас. Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус», — сказал экс-глава СБУ. Его слова приводит РИА ФАН.

По словам Сешко, «самые лучшие ракеты в мире по цене, эффективности, качеству» делают на Украине.

При этом бывший глава СБУ подчеркнул, что не призывает восстановить производство ядерного оружия. По его словам, он хочет напомнить, что относиться к украинскому народу нужно с уважением. В ядерное разоружение и безопасность в мире, по мнению Смешко, «никто больше украинцев не внес».

Ранее в СНБО Украины заявили об уникальном опыте украинской армии и огромных потерях, которые Россия понесет в случае войны. Замсекретаря ведомства и генерал ВСУ Сергей Кривонос пообещал стране «поток гробов».