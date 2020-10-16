Генерал ВСУ предупредил Россию о «потоке гробов» в случае войны с Украиной

В СНБО Украины заявили об уникальном опыте украинской армии и огромных потерях, которые Россия понесет в случае войны. Замсекретаря ведомства и генерал ВСУ Сергей Кривонос пообещал стране «поток гробов».

Кривонос в интервью порталу «Обозреватель» заметил, что за шесть с половиной лет военные страны получили «прекрасный боевой опыт» и отлично мотивированы.

«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, — это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию», — заметил генерал ВСУ.

Он добавил, что в настоящий момент российская сторона вынуждена считаться с украинской армией.

На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, жителям страны предложат ответить на пять главных вопросов. Одним из них станет наличие в Донбассе свободной экономической зоны. Кроме того, у украинцев спросят, поддерживают ли они право страны на гарантии «для восстановления территориальной целостности».