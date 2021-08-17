На Украине опровергли сообщения о брошенных в Афганистане военных

В Афганистане сейчас нет ни одного украинского военного. Все бойцы ВСУ, которые участвовали в операции НАТО на территории республики, вернулись домой еще в начале лета. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в ходе операции НАТО, вернулся на Украину еще 8 июня. Следовательно, в Афганистане нет солдат ВСУ», — написала Маляр.

Ранее «24-й канал» сообщил, что на американской базе в Кабуле остались 12 военнослужащих с Украины — они ничего не знали об эвакуации. По данным канала, на этой базе сейчас находятся более 40 человек, среди которых есть еще румыны, болгары и грузины, которых никто оттуда не забирает. Сестра одного из украинских военных рассказала, что туда приходили талибы*. Они забрали у них оружие и потребовали спокойствия. По словам собеседницы телеканала, им запретили куда-либо выходить и обеспечили едой.

Сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане 15 августа. Они без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Сотни местных жителей захотели немедленно уехать из страны, опасаясь жизни по законам шариата.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.