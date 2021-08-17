СМИ: украинских военных бросили на американской базе в Кабуле

На американской базе в Кабуле остались 12 украинских военных. Граждан США с нее эвакуировали, но украинцы ничего об этом не знали. Об этом сообщил сайт телеканала «24» со ссылкой на сестру одного из военных.

«На американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных. <…> О ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали. Никто не выходил с ними на связь. Всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находятся более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает», — сказано в сообщении телеканала.

Сестра одного из военных заявила, что на базу к украинцам приходили талибы*. Они забрали себе оружие и потребовали от военнослужащих из Украины, чтобы те ничего не предпринимали, иначе для них все будет по-другому. Женщина добавила, что украинцы сейчас остаются на базе, никуда не выходят, едой они обеспечены.

Сестре военнослужащего удалось связаться с посольством Украины в Таджикистане. Дипломаты собирают информацию о военных, просят копии паспортов. Никакой конкретной информации об эвакуации нет, но диппредставители будут пытаться ее совершить.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет вывез из Кабула граждан из нескольких стран. В частности, Украины, Белоруссии, Нидерландов, Хорватии. Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко уточнил, что большинство эвакуированных людей — граждане Афганистана. Часть попросила Украину дать им статус беженцев. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко добавил, что посольства страны в Пакистане и Таджикистане сейчас делают список граждан, которые хотят улететь из Афганистана.

Сейчас Афганистан находится под полным контролем движения «Талибан»*. Переломный момент произошел 15 августа, когда талибы* без боя взяли Кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.