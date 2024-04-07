07 апреля 2024, 22:54
На Украине назвали причину больших потерь ВСУ
Журналист Бутусов: у ВСУ большие потери из-за отсутствия оборонных сооружений
Украинская армия несет большие потери из-за отсутствия оборонных сооружений. Такое мнение высказал в эфире «5 канала» экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов.
Он отметил, что российские войска при продвижении вперед строят фортификационные сооружения и линии обороны, ВСУ этого не делают.
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«И именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника», — отметил Бутусов.
Впервые за три года Украина начала строить оборонительные сооружения только в марте, но они абсолютно не пригодны для защиты личного состава, считает журналист.
ВСУ также испытывают большую нехватку боеприпасов и им зачастую нечем отвечать на атаку ВС России. Причиной сложившейся ситуации стало прекращение американской помощи.
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