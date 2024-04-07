Мир 07 апреля 2024, 22:21 «Были бессильны». Солдатам ВСУ стало нечем отвечать российским военным Forbes: ВСУ часто стало нечем отвечать ВС РФ из-за нехватки боеприпасов Freepik

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Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку боеприпасов. Об этом сообщил Forbes.

Причиной сложившейся ситуации стало прекращение американской помощи. Артиллеристы ВС РФ имеют шестикратное превосходство в снарядах.

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«Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними», — отметили в статье.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что командиры подразделений ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся российские снаряды. Один из украинских бойцов признался, что вынужден погружаться в топкие места и проходить километры по минным полям в поисках снарядов.