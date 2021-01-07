Чиновники на Украине поссорились из-за госзакупок вакцины от COVID-19

Минздрав Украины отстранил государственную компанию «Медицинские закупки Украины» от закупок вакцин от коронавируса. Это произошло из-за действий ее руководства, заявил глава ведомства Максим Степанов.

Степанов отметил, что техническую функцию по закупке вакцин будет исполнять другая компания. Министр обвинил гендиректора госкомпании «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации страны перед мировым сообществом, пишет РИА ФАН. Действия чиновника, по словам Степанова, привели к ухудшению позиции Киева на переговорах по поставкам вакцин.

При этом сам Жумадилов ранее обвинил министра здравоохранения страны в затягивании мероприятий по закупке вакцины. Как заявлял гендиректор «Медицинские закупки Украины», Степанов сорвал переговоры с поставщиками более дешевых препаратов.

Эти обвинения Степанов отверг в ходе брифинга, который состоялся в среду, 6 января. Как утверждал министр, Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями. Однако Степанов не сообщил названий организаций.

Накануне сотрудники службы безопасности Украины и другие правоохранители начали проверку информации о ввозе в страну контрабандной вакцины от коронавируса. Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что наказание за контрабанду вакцины будет максимально жестким. Партию препарата от коронавируса Pfizer провезли на территорию Украины чартерным рейсом в конце 2020 года.