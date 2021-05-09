На судне в Аравийском море конфисковано оружие российского и китайского производства. Видео

В ходе стандартной проверки находившаяся на корабле ВМС США Monterey расширенная группа перехвата береговой охраны обнаружила на судне без опознавательных знаков в Аравийском море. Силовики не смогли установить его принадлежность, и во время обыска нашли партию оружия российского и китайского производства.

Как сообщила пресс-служба ВМС Центрального командования американских вооруженных сил в Twitter, операция по изъятию проводилась два дня, 6–7 мая. «Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы… усовершенствованные оптические прицелы», — говорится в сообщении. Экипаж судна будет допрошен и отпущен. Следователи попробуют определить происхождение оружия и пункт доставки. В январе 2021 года группа Военно-морских сил (ВМС) Греции, высадилась на российское грузовое судно «Адлер» для проверки груза. Оружия найдено не было.