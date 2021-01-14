Рутинная проверка со вторым дном. Кто направил спецназ НАТО на российское судно в Средиземном море

Группа Военно-морских сил (ВМС) Греции, входящей в НАТО, высадилась на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море. Так греческая сторона досмотрела корабль, чтобы убедиться, что судно не везет вооружение в Ливию. Это была провокация, на которую греков спровоцировали США, уверены военные эксперты. Однако России удалось «утереть им нос».

Военный корабль Греции связался с российским судном по радио 3 января. Тогда греки запросили информацию о грузе и порте назначения «Адлера». После ответов россиян предупредили, что корабль находится в контролируемом НАТО районе и его досмотрят. Все это — якобы в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию. Владельцы судна проверку разрешили. Об этом РБК сообщил владелец «Адлера», компания «НБ Шиппинг Компани».

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции. <…> После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — пояснили в «НБ Шиппинг Компани».

После этого военные покинули «Адлер» и судно продолжило путь.

«Настоящая провокация»

По данным РБК, греки и правда действовали в рамках международного права. Однако бывший сенатор Франц Клинцевич назвал досмотр спецназом НАТО российского торгового судна провокацией. Он уверен, что они просто хотели создать информационный шум. Особенно неприятным экс-сенатор счел то, что в произошедшем участвовала Греция. У России с этим государством всегда были хорошие отношения.

«Раньше такое было немыслимо, а теперь мы видим со стороны греческих военных участие в настоящей провокации против России. При этом во время досмотра, естественно, ничего незаконного не нашли», — пояснил Клинцевич.

Другого мнения придерживается член комитета ГД по международным делам Антон Морозов. Он считает, что речь идет скорее об обычной процедуре досмотра.

«Мне кажется, это рутинная ситуация. Никаких политических выводов из этого делать не стоит. В принципе, с Грецией у нас хорошие отношения, подобного рода инциденты, как мне представляется, не должны их осложнять», — заявил собеседник «360».

Греков «науськивала» разведка США

Есть специальное постановление Совета безопасности ООН о том, что в некоторых случаях можно досматривать суда в территориальных водах того или иного государства. Таким же правом обладает и Россия. Об этом в разговоре с «360» сказал военный эксперт, журналист, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Чтобы мы здесь не паниковали зря и не метали патриотические молнии, спокойненько разберемся в ситуации. <…> Если нам кто-то покажется подозрительным, если что-то там тарабанит наркотики, оружие, боеприпасы и так далее. В данном случае есть еще и другое постановление, правовой документ, утвержденный ЕС. Но обязательная оговорка: все это — с согласия капитана судна, если гражданского касается, или с разрешения командира военного корабля», — пояснил эксперт.

В данном случае, уверен Баранец, греки поступили в соответствии с законом. При этом, по словам полковника в отставке, «мы утерли им нос», доказав, что никакого оружия в Ливию судно не поставляет.

Они (греки — прим. ред.) поднялись на борт, под нашим же контролем осмотрели, ничего не нашли, попросили прощения у командира за беспокойство и убрались восвояси. Если мы хотим накалить ситуацию в отношениях России и Греции, то мы, конечно, должны распускать слюни и возмущаться <…>. В данном случае никакого ЧП нет Виктор Баранец.

При этом он добавил, что греков «науськивала» разведка США, которая делает это для того, чтобы испортить отношения между Россией и Грецией. По сути, это была провокация, которая имеет и политическую, и военную окраску.

«Разведка НАТО якобы имела данные, что русские тащат туда оружие, боеприпасы и отряд специального назначения <…>. К россиянам, конечно, особое внимание. Россию уже давно подозревают в помощи Ливии», — подчеркнул Баранец.

Он добавил, что у Москвы с Триполи хорошие отношения. И Россия не скрывает свои симпатии. Если у Запада есть какие-то подозрения, он должен предоставить доказательства. Их на «Адлере» найти и пытались.

Весной прошлого года Пентагон обвинил Россию в переброске в Ливию военной авиации. В США считают, что так Москва хотела поддержать наемников на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Американцы полагают, что авиация сначала попала из России в Сирию. Там на ней закрасили знаки принадлежности. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал версию Пентагона глупостью. Он заявил, что в Ливии вполне могли оказаться самолеты СССР. Их активно продавали за границу после распада Союза.