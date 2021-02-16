Уже пятую неделю подряд в мире становится все меньше новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость упала почти в два раза, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября», — сообщил генеральный директор организации.

Он добавил, что за указанный период число новых случаев инфицирования сократилось почти вдвое. По словам Гебрейесуса, такие показатели говорят об эффективности мер здравоохранения. Введенные ограничения работают, даже с учетом мутаций вируса.

За время пандемии во всем мире насчитывается более 109 миллионов случаев заражения коронавирусом. Скончались после заболевания более 2,4 миллионов человек. В России медики выявили 4 086 090 случаев инфицирования. Вылечить и выписать из больниц удалось уже 3 607 036 человек. Зафиксировано 80 520 летальных случаев.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предупредила, что в апреле может произойти третья волна коронавируса в России. При этом пик заболеваемости будет уже не таким высоким.