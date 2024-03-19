Мир 19 марта 2024, 01:32 Главы МИД ЕС поддержали использование активов России для Украины Боррель: ЕС частично поддержал использование доходов от активов РФ для Украины РИА «Новости»

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Главы МИД ЕС поддержали идею использования доходов от замороженных российских активов для поставок оружия Украине, но окончательного решения достичь не удалось. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе.

По его словам, часть средств может быть направлена в Европейский фонд мира для оказания помощи Украине в сфере поставок вооружений или их производства. Однако ряд государств потребовали детализации этого плана.

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«Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения», — сообщил он.

Ранее Боррель допустил, что главы МИД ЕС 18 марта добьются политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Он выразил надежду, что решение позволит использовать именно доходы, а не сами средства. Деньги должны пойти на усиление возможностей по финансированию украинской армии.