Ситуацию на Украине, в Афганистане и Иране обсудят на полях Генассамблеи ООН

Вопрос иранской ядерной сделки, ситуацию на Украине и в Афганистане обсудят на полях Генеральной ассамблеи ООН. Тему в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым намерен поднять глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

На прошедшей пресс-конференции в Нью-Йорке дипломат уточнил, что разговор об Иране должен состояться на этой неделе. Его слова привел ТАСС.

«Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе», — сказал Ле Дриан.

Французский министр подчеркнул, что речь также пойдет об Афганистане и Украине.

Переговоры с участием Ирана должны состоятся на полях Генассамблеи ООН.