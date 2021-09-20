Министр иностранных дел Британии встретится с иранским коллегой

На полях Генассамблеи ООН состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Британии и Ирана Элизабет Трасс и Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом написал ТАСС.

RT уточнил, что дипломаты планируют обсудить ситуацию с ядерной программой Ирана. Постоянное представительства Британии при ООН сообщило о намерении Трасс заявить, что перезапуск двусторонних отношений должен быть в интересах всех.

«Но продолжающееся несоблюдение Ираном положений ядерной сделки и развитие ядерной программы блокируют важный прогресс», — отмечается в сообщении.