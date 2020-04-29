На «Оскар»-2021 допустят только показанные онлайн фильмы

Организаторы кинопремии «Оскар» из-за пандемии СОVID-19 решили изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в следующем году только те фильмы, чьи премьеры состоялись онлайн, а не в кино.

Эти изменения будут действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры. Предполагается, что это коснется только 93-й церемонии «Оскар».

«Фильмы, которые ранее планировали показать в кинотеатрах, но показали на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основные и специальные категории для 93-й премии «Оскар», — указано в объявлении мероприятия.

Для участия создатели фильма должны будут загрузить копию картины на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня ее выхода онлайн. Там ее просмотрит жюри киноакадемии. «Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора», — напомнили организаторы.

Ранее комедийную драму «Однажды в… Голливуде» от режиссера Квентина Тарантино объявили лучшим вариантом для домашнего просмотра. Фильм получил главную награду премии Home Media Awards.