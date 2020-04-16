«Однажды в… Голливуде» посчитали лучшим фильмом для домашнего киносеанса

По информации «ПолитЭксперта», победителя выбирали по голосам специального жюри и интернет-пользователей.

В качестве лучшего фэнтези-релиза выбрали все сезоны американского телесериала «Игра престолов». Сага также получила награду за лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов.

Наиболее удачным Blu-ray-диском посчитали версию военного фильма «Апокалипсис сегодня» от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.