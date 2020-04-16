«Однажды в… Голливуде» посчитали лучшим фильмом для домашнего киносеанса
Комедийную драму «Однажды в… Голливуде» от режиссера Квентина Тарантино объявили лучшим вариантом для домашнего просмотра. Фильм получил главную награду премии Home Media Awards. Об этом сообщил NЕWS.ru со ссылкой на Mediaplaynews.
По информации «ПолитЭксперта», победителя выбирали по голосам специального жюри и интернет-пользователей.
В качестве лучшего фэнтези-релиза выбрали все сезоны американского телесериала «Игра престолов». Сага также получила награду за лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов.
Наиболее удачным Blu-ray-диском посчитали версию военного фильма «Апокалипсис сегодня» от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.