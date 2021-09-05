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    05 сентября 2021, 22:40

    Мурашко призвал страны при одобрении вакцин опираться на научные данные

    Анатолий Минкин

    Одобрение иностранных вакцин от коронавируса должно проходить на основании научных данных, а не учитывать политическую ситуацию. С таким заявлением на онлайн-сессии министров здравоохранения группы стран G20 выступил глава российского ведомства Михаил Мурашко. Текст его выступления опубликован на сайте Минздрава России.

    Мурашко призвал страны при одобрении вакцин опираться на научные данные

    Мурашко отметил, что в условиях пандемии странам нужно прийти к единому консенсусу по оценке и проверке эффективности лекарств, которые будут основаны на научных данных, а не политических отношениях между государствами.

    Он пояснил, что это позволит ввести взаимное признание вакцин от коронавируса и открыть границы для привитых туристов.

    Также Мурашко предложил ввести «зеленые коридоры», на которые не будут действовать санкции для обеспечения всех нуждающихся продовольствием, медикаментами, технологиями и оборудованием, которое поможет в борьбе с пандемией.

    «Российская Федерация открыта к самому широкому сотрудничеству в интересах стабильного, здорового и процветающего мира», — подчеркнул он.

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций заявил, что взаимное признание иностранных и российских вакцин от коронавируса решится до конца 2021 года. Он пояснил, что пока препятствуют этому решению крупные фармакологические компании, которые боятся конкуренции со стороны российской вакцины от коронавируса «Спутник V».