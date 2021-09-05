Мурашко призвал страны при одобрении вакцин опираться на научные данные

Одобрение иностранных вакцин от коронавируса должно проходить на основании научных данных, а не учитывать политическую ситуацию. С таким заявлением на онлайн-сессии министров здравоохранения группы стран G20 выступил глава российского ведомства Михаил Мурашко. Текст его выступления опубликован на сайте Минздрава России.

Мурашко отметил, что в условиях пандемии странам нужно прийти к единому консенсусу по оценке и проверке эффективности лекарств, которые будут основаны на научных данных, а не политических отношениях между государствами.

Он пояснил, что это позволит ввести взаимное признание вакцин от коронавируса и открыть границы для привитых туристов.

Также Мурашко предложил ввести «зеленые коридоры», на которые не будут действовать санкции для обеспечения всех нуждающихся продовольствием, медикаментами, технологиями и оборудованием, которое поможет в борьбе с пандемией.

«Российская Федерация открыта к самому широкому сотрудничеству в интересах стабильного, здорового и процветающего мира», — подчеркнул он.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций заявил, что взаимное признание иностранных и российских вакцин от коронавируса решится до конца 2021 года. Он пояснил, что пока препятствуют этому решению крупные фармакологические компании, которые боятся конкуренции со стороны российской вакцины от коронавируса «Спутник V».