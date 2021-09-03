Глава РФПИ Дмитриев анонсировал взаимное признание вакцин от коронавируса до конца года

Вопрос взаимного признания иностранных и российских вакцин от коронавируса решится до конца 2021 года. Об этом на марафоне «Новое знание» заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года, и он будет связан с тем, что страны поймут, что нельзя идти на поводу у ряда компаний большой фармы, которые пытаются ограничить другие вакцины», — приводит «Интерфакс» слова Дмитриева.

Он отметил, что взаимному признанию вакцин от коронавируса мешают некоторые крупные фармакологические компании, которые пытаются ограничить распространение российского препарата «Спутник V», чтобы занять рынок.

Дмитриев напомнил, что отечественную вакцину от коронавируса, которую создали в Центре имени Гамалеи, признали 70 стран. Глава РФПИ выразил уверенность, что в ближайшее время существующие препараты зарегистрируют в разных странах и они будут взаимозаменяемыми. Ранее ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность отечественной вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V» против опасного «дельта»-штамма.