Пять заводов по переработке мяса закрыли в США из-за кибератаки на JBS Foods

В США закрылись пять самых больших мясоперерабатывающих заводов. Причиной стала кибератака на JBS Foods, крупнейшего в мире производителя мяса.

Случившееся заставило Соединенные Штаты временно сократить производство говядины в стране почти на 20%, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Из-за атаки хакеров компания допускает, что столкнется с негативом во взаимодействии с клиентами и поставщиками. Сложности в JBS Foods оценили как временные.

Кибератака затронула «некоторые сервисы, поддерживающие североамериканские и австралийские IT-системы» производителя.

«Резервные серверы компании не пострадали, и она активно работает со специалистами по реагированию на инциденты, чтобы восстановить свои системы как можно скорее», — отмечали в пресс-службе JBS Foods.

В австралийском подразделении предприятия ранее уточнили, что из-за хакерской атаки отменили запланированный на 31 мая забой говядины и баранины по всей Австралии.

Пока неизвестно, были ли скомпрометированы злоумышленниками данные клиентов, поставщиков или сотрудников JBS Foods. Нет информации и об их возможном использовании не по назначению.