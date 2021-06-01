Американский производитель мяса остановил работу из-за кибератаки

Хакеры напали на американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в Австралии. Компании пришлось остановить работу всех пострадавших систем на время устранения проблемы.

«В воскресенье, 30 мая, JBS USA определила, что стала целью кибератаки, затронувшей некоторые серверы, поддерживающие ее североамериканские и австралийские IT-системы», — сказано в сообщении​​​.

В компании отметили, что пока им неизвестно, были ли хакерами использованы данные клиентов, поставщиков или сотрудников не по назначению или скомпрометированы.

Генеральный директор австралийского подразделения JBS Foods Брент Иствуд сообщил, что кибератака была направлена на информационные системы компании. Из-за этого предприятие 31 мая отменила запланированный забой говядины и баранины по всей Австралии. Рабочих отправили домой на время устранения проблемы.

Ранее Microsoft сообщила, что кибератаке в конце мая подверглись 150 различных госведомств, аналитических институтов и неправительственных организаций США и более чем 20 стран мира. Совершили ее, по данным компании, хакерская группа Nobelium.