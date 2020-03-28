На границе Украины и Польши собрались тысячи людей. Видео

После объявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии границы 27 марта из-за пандемии коронавируса, на пропускных пунктах с польской стороны образовались многокилометровые очереди людей, которые хотят вернуться в страну.

Зеленский сообщил, что будет вынуждены закрыть кордоны, а теми, кто останется в Польше займутся дипломаты.

Как сообщило интернет-издание «Страна.ua», на двух пока еще открытых пропускных пунктах с польской стороны собрались тысячи людей

«На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски. Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток», — сообщил изданию один из украинцев, стоящих перед КПП. По его словам, можно только догадываться сколько инфицированных людей стоит в подобных очередях.

Большинство собравшихся украинцев работали в Польше. Трудовые мигранты из-за карантина или потеряли работу, или их отправили в неоплачиваемый отпуск.

Сотрудник Мостисского пограничного отряда рассказал порталу, что им очень тяжело работать: «Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали».

Режим ЧС украинские власти ввели 26 марта до 24 апреля.